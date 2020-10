Europa League: deux forfaits actés pour l'Antwerp

Le Covid-19 continue d'enquiquiner les Anversois.

Après avoir retrouvé leurs sensations en championnat, à la faveur d'un neuf sur neuf, les Anversois mettent le cap sur l'Europa League. Jeudi, le lauréat de la dernière Coupe de Belgique entamera sa campagne européenne en Bulgarie, sur la pelouse de Ludogorets.

Un duel auquel ne participeront pas Jordan Lukaku et Abdoulaye Seck, qui sont, selon Het Laatste Nieuws, tous les deux positifs au coronavirus. Les assistants d'Ivan Leko, Edward Still et Rudy Cossey, ne seront pas non plus du voyage, complète le quotidien néerlandophone.