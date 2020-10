Ianis Hagi s'attend à un match intense : "Le Standard est une très bonne équipe"

Le Roumain avait rejoint les Glasgow Rangers l'hiver dernier en provenance de Genk. C'est sous les ordres de Steven Gerrard qui le fils du "Maradona des Carpates" a éclos.

L'été dernier, Ianis Hagi avait rejoint Genk avec l'étiquette de futur crack, mais le Roumain n'est pas parvenu à briller dans le Limbourg. Depuis qu'il a rejoint l'Écosse, il revit et démontre l'étendue de son talent. Il a même comparé les deux championnats. "La Jupiler Pro League est peut-être plus équilibrée que la Scottish Premier League. Chez les Rangers, nous aimons nous battre et tout donner. Une mentalité différente que celle que j'ai connue à Genk", a lâché Ianis Hagi avant d'évoquer le Standard de Liège qu'il avait affronté à une seule reprise l'année dernière.

"L'atmosphère dans le stade était vraiment très agréable. Le Standard est une très bonne équipe, surtout à domicile. Demain soir, ce sera sûrement différent étant que le stade ne sera pas comble mais je m'attends à un match intense, très compliqué et disputé", a souligné le milieu offensif qui n'a pas voulu s'attarder sur son passé genkois. "Je suis focus sur mon présent et mon futur avec les Rangers", a conclu Hagi.