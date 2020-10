Le dernier renfort des Hurlus n'est pas (encore) inquiet: "J'ai connu bien pire"

Auteur d'une première prestation intéressante avec l'Excel dimanche, Nuno Da Costa s'est aussi montré très serein dans l'interview d'après-match. Son expérience sera, sans aucun doute, un atout pour les Hurlus dans leur lutte pour le maintien.

Et si c'était lui, l'homme du maintien à Mouscron? Passé par Valenciennes, Strasbourg et Nottingham Forrest, Nuno Da Costa a connu la ligue 2, la Ligue 1 et la Championship. Il a de l'expérience, mais aussi du talent: les supporters mouscronnois ont pu s'en rendre compte, surtout en première période, contre Eupen dimanche dernier.

Des qualités qui seront providentielles à l'Excel Mouscron, empêtré dans le bas de tableau et seule équipe à ne pas encore avoir gagné le moindre match cette saison. "Je suis au point physiquement et je veux apporter tout ce que je peux à l'équipe", insiste le Cap-Verdien.

Tirer les leçons de nos erreurs.

Mais Nuno Da Costa a rapidement eu l'occasion de s'en rendre compte: la situation est compliquée, pour son nouveau club. Pourtant, il ne voit pas tout en noir: "On en est a neuf matchs et les résultats ne sont pas là. Il y a un manque de confiance. dans l'équipe Mais il faut essayer de garder un maximum de positif. Le championnat ne fait que commencer. On a commis des erreurs, il faut maintenant en tirer les leçons."

Pas de quoi pour autant inquiéter l'ailier mouscronnois qui a vécu des situations plus compromises que celles-là. Il y a deux ans il inscrivait d'ailleurs l'un des buts du maintien avec Strasbourg. "J'ai connu des saisons où on jouait le maintien jusqu'à la dernière journée. La pression est bien plus intense. Là, on doit surtout relever la tête. Au vu de ce qu'on a montré en première mi-temps contre Eupen, les choses peuvent arriver très vite. Une victoire ça peut changer beaucoup de choses au point de vue mental."