Michel Louwagie veut voir autre chose: "Nous avons parlé aux joueurs"

Ce jeudi soir, les Buffalos vont débuter leur campagne en Europa League avec un déplacement sur la pelouse de Liberec.

La Gantoise est dans une saison compliquée. Après avoir rêvé de la Ligue des Champions, les Buffalos se retrouvent en Europa League et débutent leur campagne 2020-2021 ce jeudi soir sur la pelouse du Slovan Liberec.

Contre le Dynamo Kiev, les Buffalos sont passés au travers et le week-end dernier les hommes de De Decker se sont lourdement inclinés sur la pelouse du Cercle de Bruges. Michel Louwagie, le manager des Buffalos, n'est pas heureux de cette situation et il l'a bien fait comprendre.

"Ce mercedi nous avons parlé aux joueurs et nous voulons voir plus de combativité. Nous n'avons pas vu cela lors du dernier match. Ce jeudi, nous devons prendre notre revanche", at-il déclaré à Sporza. "Une bonne campagne européenne et un beau parcours en Coupe de Belgique peuvent encore sauver la saison du club."