Seraing et l'Union prennent le large en D1B avec une avance plus que confortable

Les matchs annulés pleuvent en D1B et cela profite à deux clubs : Seraing et l'Union, parmi les seuls à avoir pu disputer l'intégralité de leurs matchs. Et qui en profitent pour prendre le large ...

Huit journées de Proximus League, voilà où nous en sommes. Du moins où nous devrions en être : seules trois équipes ont disputé l'intégralité de leurs rencontres, à savoir Seraing, l'Union Saint-Gilloise et Lommel. Deinze, le Lierse et le Club NXT n'ont pu disputer que 7 rencontres ; le RWDM n'en compte que 6 et Westerlo, bien mal loti, n'a pu jouer que 5 matchs sur 8.

Ce week-end, RWDM - Lierse Kempenzonen a été reporté et ce lundi, Westerlo-Deinze n'aura pas lieu non plus en raison d'explosions de cas de coronavirus au sein des diverses équipes. On ne s'en cache plus en D1B : dans certains clubs, la situation est incontrôlable et devrait le rester quelques semaines.

L'Union et Seraing, calmes dans la tempête

Dans ces circonstances, ce qui est pris n'est plus à prendre, comme on dit, et Seraing applique l'adage à merveille avec un beau 18/24 qui laisse les Métallos 7 (!) points devant la troisième place. L'USG suit avec 17 points et les deux clubs sont donc en parfaite position alors qu'on a dépassé la moitié de la "première" phase aller ; pour rappel, les tranches ont été annulées cette saison, mais les équipes s'affronteront quatre fois, le premier étant promu et le second disputant un barrage face au 17e de D1A.

Les clubs francophones ont donc la cote et passent "entre les gouttes" dans cette D1B qui commence à toussoter durant cette période si difficile. On touche du bois ...