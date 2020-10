Officiel : Manchester United prolonge l'un de ses jeunes talents

Parallèlement à cette joute européenne, Manchester United a officialisé la prolongation de contrat d'un jeune produit de l'académie mancunienne, à savoir Ethan Galbraith.

Le milieu de terrain âgé de 19 ans a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2023, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur est apparu à une reprise avec l'équipe professionnelle la saison dernière avec l'équipe de Ole Gunnar Solskjaer.

Congratulations to Ethan Galbraith, who has signed a new #MUFC contract! ✍️