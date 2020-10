Un repas entre femmes de joueurs à l'origine des cas de coronavirus à la Lazio ?

Ainsi, d'après le Corriere dello sport, la Lazio Rome pourrait se retrouver frappée par le Covid-19 à la suite d'un repas entre femmes de joueurs, qui aurait facilité la transmission du virus au sein du groupe. Le club romain est privé de 14 joueurs pour son déplacement à Bruges et même si de nouveaux tests sont en cours, il y a d'énormes doutes quant à la possibilité de faire venir des joueurs en dernière minute en cas de test négatif.

Vigilia #Lazio stravolta dall’incubo #Covid19. In corso controanalisi ma ci sono dubbi sulla possibilità di poter far arrivare qualche giocatore in Belgio. Voci di un contagio partito dopo una cena tra mogli dei giocatori (#CorSport) pic.twitter.com/MP4PX4xKuS