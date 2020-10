La Coupe de France et le foot amateur sur pause

Une partie du football français sera à l'arrêt pendant un mois.

Si Roxa Maracieanu, Ministre Française des Sports a assuré que le sport professionnel pourrait continuer dans l'Hexagone, malgré le reconfinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi soir, le football amateur, lui, sera à l'arrêt dans les prochaines semaines.

Comme l'a confirmé la Fédération Française de Football, les championnats amateurs et les Coupes de France, masculine et féminine, sont suspendues jusqu'au 1er décembre. Une décision qui ne concerne donc pas la Ligue 1, ni la Ligue 2, ni les matchs de l'équipe de France qui affrontera la Finlande (en amical, le 11 novembre) et la Suède (en Ligue des Nations, le 17) à domicile.