Le sort s'acharne sur La Gantoise, un gamin entre les perches contre l'Étoile Rouge

Alors que les résultats ne suivent pas, les Buffalos viennent d'encaisser une très mauvaise nouvelle.

Davy Roef a été testé positif au coronavirus, selon Het Laatste Nieuws. Par conséquent, le gardien de but ne sera pas présent sur la feuille de match contre Waasland-Beveren demain soir et, plus important encore, le Buffalo ne pourra pas non plus évoluer en Europa League jeudi soir.

Étant donné que Sinan Bolat doit encore purger un match de suspension sur la scène européenne, c'est Owen Jochmans qui sera entre les perches contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le gardien de but âgé de 17 ans a joué moins d'une minute au plus haut niveau.