Vanhaezebrouck défend Thorup : "Bongonda aurait dû être content"

Jess Thorup n'est plus l'entraîneur du KRC Genk. Cela a fait couler beaucoup d'encre en Flandre et beaucoup de personnes ont changé d'avis concernant le sympathique Danois. Hein Vanhaezebrouck n'est pas d'accord.

"Par exemple, je ne pense pas qu'il soit possible qu'il n'ait pas contacté Genk lui-même pour les informer et clarifier son départ. Mais encore une fois, il ne faut pas croire qu'il est un homme à deux visages. Il est toujours cet homme sympathique d'antan", explique Vanhaezebrouck à Het Nieuwsblad.

Tout comme Theo Bongonda, qui a remercié son ex-coach avec des doigts d'honneur. "Utiliser les médias sociaux pour lever le majeur, c'est irrespectueux et je n'apprécie pas du tout. On pourrait encore y voir une réaction en ligne rapide et irréfléchie. Mais au lieu de le nuancer un peu après, il l'a confirmé à nouveau un jour plus tard. Cela en dit plus sur Bongonda lui-même que sur Thorup. Il devrait être content, car sous Thorup, il a mieux joué au football ces dernières semaines".