Quand l'Antwerp est arrivé, Nana Ampomah n'a pas hésité : "C'est l'une des meilleures équipes de Belgique"

L'année dernière, l'ailier âgé de 24 ans a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain à Düsseldorf. Maintenant, le Ghanéen veut se relancer au Great Old.

Nana Ampomah a été titularisé pour la première fois contre Anderlecht le week-end dernier. "Je suis heureux d'avoir été aligné d'entrée de jeu avec l'Antwerp le week-end dernier. C'est juste dommage que ce match ne se soit pas bien terminé pour nous", a expliqué le joueur âgé de 24 ans auprès de Het Laatste Nieuws.

Lorsqu'il a pu signer un contrat de deux ans au matricule 1 il y a un mois, ce fut un soulagement quelque part. Au Fortuna Düsseldorf, alors relégué en deuxième division allemande, il était plus ou moins dans une impasse. "A Düsseldorf, je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué là-bas, car il n'y a jamais eu beaucoup d'occasions réelles de jouer. Peut-être que je n'étais pas le bon joueur au bon moment. Je ne blâme pas du tout Düsseldorf, mais j'ai montré que je voulais partir. En tant que joueur, vous devez parfois réfléchir à votre propre avenir. Quand l'Antwerp est arrivé, je ne pouvais pas dire "non". C'est l'une des meilleures équipes de Belgique, ma deuxième maison. Alors, aucune hésitation. C'est un bon pas pour moi".

Ampomah est conscient d'avoir rejoint une formation ambitieuse. "Personne au conseil d'administration n'a eu besoin de me dire quels sont les objectifs. On sent que c'est un club de haut niveau rien que par l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire. Bien sûr, nous pouvons prétendre au titre. Mais au lieu d'en parler beaucoup, nous devons continuer à travailler dur à chaque match. Si nous le voulons vraiment assez fort, nous pouvons faire beaucoup de choses. En Europe, par exemple, on a battu Tottenham".

Ampomah veut devenir un joueur plus complet qu'il ne l'était lorsqu'il a quitté la Belgique. "Je me suis amélioré au niveau défensif. Maintenant, je sais mieux ce que j'ai fait en perdant la balle. J'espère qu'un jour je serai aussi complet que Sadio Mané. Il est mon grand exemple".