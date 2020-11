🎥 L'éclatante première du jeune Belge Largie Ramazani en Espagne

Titularisé pour la première fois, le jeune Belge a été doublement décisif, jeudi soir, en D1 espagnole.

Arrivé fin août à Almeria en provenance de Manchester United, Largie Ramazani découvre petit à petit la D2 espagnole. Il était monté au jeu à deux reprises depuis le début de saison, ce jeudi à Sabadell, il a eu droit à sa première titularisation en championnat.

Et il a su saisir l'occasion des deux pieds. Il a d'abord provoqué le penalty qui a permis à Agr Aketxe d'ouvrir le score, avant d'inscrire le but de la victoire, à la 93e minute de jeu (1-2). Un but qui permet à Almeria de remonter à la neuvième place.