Ciro Immobile sort du silence : "Je suis prêt à engager des poursuites judiciaires"

Au coeur d'une polémique sanitaire avec la Lazio ces derniers jours, Ciro Immobile a répondu à ses détracteurs.

Accusé d'avoir enfreint le protocole sanitaire mis en place par l'UEFA, la Lazio Rome est au coeur d'une véritable polémique en Italie. Directemment concerné par la crise, l'attaquant Ciro Immobile a répondu aux accusations via un communiqué publié par son service de presse personnel.

Le buteur des Biancocelesti a exposé sa version des faits. "Je respecte tous les protocoles sanitaires que les autorités compétentes, sportives ou autres, m'imposent, non seulement pour préserver ma santé, celle de mes proches, de mes coéquipiers et de mes adversaires".

"Je suis prêt à engager des poursuites judiciaires"

Visiblement touché par l'affaire, le joueur de 30 ans s'est dit prêt à mener des actions en justice contre ses détracteurs. "Je me méfie de toute personne mettant en doute mon honneur et mon professionnalisme dans une affaire dont je n'ai ni la responsabilité ni la gestion, et je suis prêt à engager des poursuites judiciaires pour protéger mon image et mes droits" (propos relayés par Calciomercato).

Pour rappel, selon toute vraisemblance, le 28 octobre dernier, l'international italien (42 capes) aurait pris part à la rencontre de Ligue des Champions face au Club de Bruges tout en étant porteur du Covid-19. Une situation qui pourrait entraîner de graves conséquences pour la Lazio.