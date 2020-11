John Van Den Brom annonce la couleur : "Du beau jeu, toujours"

John Van Den Brom va pouvoir prendre les rênes du Racing Genk et découvrir son groupe un peu plus en profondeur durant cette trêve internationale. Le Néerlandais a été présenté à la presse ce mardi.

On le sait, John Van Den Brom a toujours été partisan du beau jeu : c'était déjà le cas à Anderlecht, et cela devrait à nouveau l'être à Genk, que le Néerlandais reprend en main. "Je cherche le beau jeu, toujours, et parfois un peu trop", reconnaît-il en conférence de presse. "Mon but est d'obtenir le meilleur jeu possible avec une équipe, et le Racing Genk a le groupe pour proposer quelque chose de très beau".

Si Van Den Brom arrive pour remplacer un Jess Thorup parti inopinément, il ne peut que remercier son prédécesseur : "Il y a quelques semaines, l'équipe était 12e ; nous sommes maintenant 4es, la dynamique est meilleure et l'équipe est en confiance", se réjouit le nouveau T1 limbourgeois. "Je ne peux pas mettre tout ce qu'a fait Thorup à la poubelle, l'équipe est habituée à 3-4-3. Ce n'est pas un système auquel je suis habitué, mais je peux y mettre mes propres accents. Il y a une vraie marge de progression dans le jeu".