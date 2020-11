Le Danemark retient son souffle : neuf joueurs en quarantaine, un joueur contaminé

Le Danemark affronte la Belgique dans un peu plus d'une semaine. Déjà privé de ses joueurs de Premier League pour le match contre l'Islande, Kasper Hjulmand espère désormais pouvoir être au complet pour les matchs suivants ...

Le Danemark vit une trêve internationale mouvementée. Suite à la découverte d'une mutation du Covid-19 au sein d'un élevage de visons au Danemark, la Grande-Bretagne a décidé de rendre plus strictes les règles sanitaires, privant dès lors la sélection danoise des joueurs évoluant en Premier League. Kasper Hjulmand devra donc faire sans ceux-ci face à la Suède ce mercredi en amical, et probablement ce dimanche contre l'Islande.

Et désormais, ce sont tout simplement neuf joueurs danois qui ont été placés en isolation, soupçonnés d'avoir été en contact avec des personnes infectées par le Covid-19. Hjulmand lui-même et son adjoint Morten Wieghorst ont également dû être isolés. Les tests effectués jeudi détermineront si les joueurs concernés peuvent affronter l'Islande et la Belgique. Parmi ces joueurs, l'ex-Rouche Alexander Scholz (Frederik Ronnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Jesper Hansen et Martin Braithwaite sont les neuf joueurs placés en quarantaine).