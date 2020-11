Un héros hongrois en route pour le Real Madrid?

Le jeudi il qualifie son pays, le vendredi il est cité au Real Madrid.

La direction du Real Madrid surveillerait la situation d'un milieu de terrain offensif du championnat autrichien. Dixit les informations du journal As, le club de la capitale aurait des vues sur Dominik Szoboszlai.

La Maison Blanche penserait au footballeur du Red Bull Salzbourg dans sa politique de recrutement de jeunes joueurs amenés à devenir les futures stars de la planète. La formation merengue n'est pas encore passée concrètement à l'action et envisagerait d'attirer l'international hongrois de 20 ans durant le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'écurie autrichienne, le natif de Budapest pourrait néanmoins prendre la direction de la Bundesliga.

Le RB Leipzig serait en pole pour s'attacher ses services, pour un peu plus de 20 millions d'euros. Auteur cette saison de cinq buts et neuf passes décisives en treize matches toutes compétitions confondues, Dominik Szoboszlai a marqué jeudi soir le but de la victoire de la sélection hongroise contre l'Islande en finale des barrages de l'Euro 2020 (2-1), synonyme de qualification pour la phase finale de la compétition.