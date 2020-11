Victor Osimhen craignait une fracture, soulagement pour le Nigérian

Le Nigeria a été frustré par le Sierra Leone en match amical, se faisant rattraper une avance de quatre buts, mais avait aussi perdu Victor Osimhen sur blessure. On craignait une fracture pour l'ancien Zèbre.

Victor Osimhen était sorti sur civière lors du match face au Sierra Leone, après avoir marqué le 2-0 et délivré deux passes décisives pour permettre aux Super Eagles de mener 4-0. Les médias nigérians craignaient le pire : on évoquait une fracture du bras pour le buteur du Napoli. Mais Sky Italia rassure ce samedi : il ne s'agirait que d'une contusion et l'ancien du Sporting Charleroi pourrait déjà être présent ce week-end pour la réception de l'AC Milan.

Le Nigeria a vécu un scénario improbable en voyant le Sierra Leone (avec notamment Mustapha Bundu, buteur) revenir de 4-0 à 4-4 ce vendredi en qualifications pour la CAN.