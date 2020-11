"We won the Croky Cup" : Charleroi se prend au jeu et imite Donald Trump

C'est devenu le jeu à la mode depuis les résultats des élections américaines : imiter les tweets de Donald Trump, président sortant refusant sa défaite. Le Sporting Charleroi l'a fait, avec beaucoup d'autodérision ...

Le but du jeu est simple : s'auto-persuader qu'on a réussi quelque chose, même si les faits semblent vous donner tort. À l'origine de cette "chaîne" Twitter, le tweet de Donald Trump : "I WON THE ELECTION", au sujet de sa défaite face à Joe Biden lors des récentes élections présidentielles. Le Sporting Charleroi a ainsi lancé : "We won the Croky Cup" ("Nous avons gagné la Croky Cup"), ce qui n'est naturellement jamais arrivé, malgré les espoirs de son administrateur-délégué Mehdi Bayat.