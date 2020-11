Thorgan Hazard réjoui : "On est devenus une grande équipe"

Les Diables ont fait preuve de beaucoup de maturité face au Danemark ce mercredi, l'emportant au final 4-2 pour s'emparer du ticket pour le Final Four. Thorgan Hazard se réjouissait de la maturité du groupe.

Après sa prestation très mature face à l'Angleterre, la Belgique a ainsi encore prouvé face au Danemark qu'elle était capable de gérer une rencontre : "Nous sommes devenus une grande équipe, capable de faire le gros dos", estime Thorgan Hazard après le match. "L'équipe est efficace depuis un moment et capable de défendre ensemble, c'est ce sur quoi nous nous sommes améliorés".

Le frère d'Eden, décisif sur un assist pour Lukaku, estime ainsi que la sélection est sur la bonne voie. "Nous avons de bons jeunes qui arrivent, il ne faut pas s'en faire pour l'avenir. Beaucoup de gens attendaient cette qualification pour le Final Four. On veut aller plus loin que ce qu'on a fait en Russie, on veut faire quelque chose de grand", conclut-il.