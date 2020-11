Seraing arrache le nul à Westerlo, mais laisse l'Union prendre le large

Le RFC Seraing a longtemps été mené en Campine, mais a fini par éviter la défaite. L'Union, cependant, s'envole en tête.

Cette fois, la fin du format de tranches permet à l'Union Saint-Gilloise de se réjouir réellement de l'avance qui se creuse de semaine en semaine et finira par faire une grosse différence dans la course à la montée : l'USG compte désormais 7 points d'avance sur Seraing, qui a été contraint au partage sur la pelouse de Westerlo.

Un but sur penalty de Vetokele avait offert l'avance aux Campinois à la 73e minute et il aura fallu attendre la 87e pour l'égalisation sérésienne via Amadou Ndiaye, qui permet de garder 4 points confortables d'avance sur le RWDM défait plus tôt dans la journée dans le derby face à l'Union.

🔴⚫️[FT] Malgré une rencontre maîtrisée et un dernier quart d’heure bouillant, nos Métallos partagent l’enjeu à Westerlo et doivent se contenter d’un point. Le but sérésien a été inscrit par Ndiaye ! Qu’avez-vous pensé de cette rencontre ? #WESSER pic.twitter.com/babEsvaLqW — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) November 22, 2020