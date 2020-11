Evra après le rouge de Pépé : "Alioski mérite un Oscar"

Pepe a reçu un carton rouge direct de l'arbitre Anthony Taylor pour avoir donné un coup de tête à Alioski à la 51e minute du match nul 0-0 entre Leeds United et Arsenal en Premier League.

Patrice Evra a affirmé qu'Ezgjan Alioski méritait un Oscar pour son rôle dans le carton rouge de Nicolas Pépé. Alioski est tombé facilement au sol sous ce qui semblait être un contact peu important, mais l'alier d'Arsenal a bien poussé sa tête vers le visage de du joueur de Leeds United.

Voici le coup de boule de Nicolas Pépé à Ezgjan Alioski. https://t.co/h8wF2duM9r — Football Macédonien FR 🇲🇰 (@FrMacedonien) November 22, 2020

"C'est vraiment idiot de la part de Pépé", a déclaré l'ancien latéral des Bleus sur Sky Sports. "Vous ne jouez pas beaucoup et Arteta vous a donné une chance, alors ne pleurez pas quand vous jouerez le prochain match. Quand vous faites cela, c'est une frustration. C'est idiot. Je pense que [Pepe] devrait s'excuser auprès de tous ses coéquipiers parce qu'Arsenal avait un plan et bien sûr tout a changé", a souligné l'ancien joueur de Manchester United avant de commenter le rôle du joueur adverse dans cette expulsion. "Alioski mérite un Oscar. Il a si bien joué, si j'étais l'entraîneur de Leeds, je serais si heureux avec Alioski, mais voyons, on dirait qu'il s'est cassé le nez !"

Evra pense que Pépé est accablé par les 80 millions d'euros qu'Arsenal a payé pour l'arracher au LOSC en 2019. "Je l'ai vu jouer en France, il était heureux, il souriait. Vous pouvez voir, le prix, les fans sont contre lui. C'est un bon joueur mais je suis vraiment déçu. Je le protège toujours mais je ne peux pas le défendre", a conclu l'ancien back gauche.