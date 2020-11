Entraîneur FIFA de l'année et joueur FIFA de l'année: les nommes sont connus, avec un Belge !

Chaque année, la FIFA décerne le prix de l'entraîneur de l'année et du joueur de l'année. Les nommés sont connus et il y a des absents, surtout du côté des entraîneurs.

La FIFA a dévoilé ce mercredi les nommés pour le trophée du meilleur joueur de l'année 2020, qui sera remis le 17 décembre prochain lors de la cérémonie 'The Best'.

Un joueur belge est en lice:Kevin De Bruyne, qui a été magistral tout au long de la saison avec Manchester City mais aussi avec les Diables Rouges.

Sont également en course Thiago Alcantara (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Kylian Mbappé et Neymar (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) et Virgil van Dijk (Liverpool). L'an dernier, ce prix avait été gagné par Lionel Messi.

La FIFA a également donné les entraîneurs candidats pour le trophée du meilleur coach. Lauréat en 2019, Jürgen Klopp vise la passe de deux. Le technicien de Liverpool sera en concurrence avec Marcelo Bielsa (Leeds United), Hansi Flick (Bayern Munich), Julen Lopetegui (FC Séville) et Zinedine Zidane (Real Madrid).