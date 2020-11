Ritchie De Laet sait ce que l'Antwerp doit faire pour "passer l'hiver au chaud"

Ce jeudi, l'Antwerp se déplacera à LASK dans le cadre de la quatrième journée d'Europe League.

Le groupe de l'Antwerp, qui comprend Tottenham, LASK et Ludogorets, est serré. Trois équipes ont en effet 6 points, dont le Great Old, et tout va se jouer lors des prochaines rencontres. En cas de Victoire sur la pelouse de LASK, l'Antwerp aurait 9 points avant de retrouver Ludogorets.

"Avec les points que nous avons laissé filer à domicile, la rencontre de ce jeudi est très importante si nous voulons passer l'hiver européen", a déclaré Ritchie De Laet à sporza. "Nous devons gagner, car en cas d'égalité le face à face est prépondérant".

Le défenseur revient ensuite sur la défaite à domicile contre les Autrichiens. "Nous avons abusé de longs ballons vers Mbokani. Nous devons à nouveau essayer de jouer au football. C'est l'avantage du format cette année: on peut vite corriger les erreurs du match précédent".

L'Antwerp se déplace sur la pelouse de LASK ce jeudi à 18h55.