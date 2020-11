Tapsoba : "Je peux devenir l'attaquant que le Standard recherche"

En égalisant en seconde période contre le Lech Poznan, le Burkinabé a marqué son premier but sous les couleurs du Standard de Liège ce jeudi soir lors de la victoire des Rouches en Europa League (2-1).

Abdoul-Fessal Tapsoba ne pouvait rêver mieux : un premier but, et ce en Coupe d'Europe. " C'est un rêve d'enfant qui se réalise, je n'arrive pas encore à le réaliser. Je sentais que mon moment allait venir et quand Balikwisha a tiré au but, j'ai su que je devais suivre. Je n'avais plus qu'à mettre mon pied et à pousser le ballon au fond. Je suis vraiment content et je vais continuer de travailler pour que cette belle histoire se répète", a expliqué l'attaquant des Rouches qui espère marquer des points.

"Je suis jeune et j'essaie de gagner des minutes. Quand c'est le cas, je me donne à fond", a souligné le Burkinabé avant d'expliquer ce que le coach lui a demandé de faire lors de son entrée au jeu à la mi-temps à la place de Lestienne. "Il m'a demandé de bien défendre et d'utiliser ma vitesse quand il fallait se projeter vers l'avant. Si j'ai la prétention de devenir le buteur que cherche le Standard ? J'ai été formé dans l'axe, c'est mon poste de prédilection. Je pense avoir les qualités pour être cet attaquant que le club recherche mais plusieurs choses rentrent en ligne de compte", a conclu Tapsoba qui pourrait recevoir sa chance contre Anderlechr dimanche.