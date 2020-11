🎥 Contre Bruges, l'Excel a même eu les plus belles occasions: "Mais on ne peut pas avoir des regrets"

L'Excel a réussi un joli coup en chapardant un point contre le champion en titre, samedi soir, au Canonnier. Et sans un (superbe) arrêt de Simon Mignolet, les Hurlus s'offraient même le hold-up parfait.

Car si le Club de Bruges a dominé la partie, c'est bien l'Excel Mouscron qui s'est créé les plus belles opportunités de la rencontre. En milieu de première période d'abord, quand Nuno Da Costa et Charles-Andreas Brym se sont échappés à deux contre un dans le camp brugeois. Et surtout en toute fin de rencontre, quand Harlem Gnohéré a vu son envoi détourné de justesse par Simon Mignolet.

"Le résultat n'aurait pas été logique"

"C'est vrai, on a peut-être eu les deux plus belles occasions et, si on en avait profité pour gagner, je serais plus heureux encore. Mais le résultat n'aurait pas été logique au vu de la physionomie du match", reconnaît Jorge Simao, qui se satisfait d'ailleurs du point arraché contre les Blauw en Zwart.

"Un bon point!"

Et Dimitri Mohamed partage l'analyse de son coach. "On n'a pas de regret. On s'est créé de très belles opportunités, mais on prend surtout un bon point et on était tous contents de rentrer au vestiaire avec ce partage. Maintenant, on doit essayer de faire fructifier ça dès mardi."