Quand José Mourinho fait du Mourinho : "Nous ne sommes qu'un poney"

En ce début de saison, la porte semble ouverte à plusieurs formations en Premier League pour le titre final. Après les dominations de Manchester City puis de Liverpool, la Premier League semble plus indécise que jamais cette saison.

Aucune équipe ne s'est vraiment démarquée à ce stade. Après les solides débuts de saison d'Everton, de Leeds ou encore de Leicester, on pensait voir les Blues armés pour la course, mais Chelsea a perdu des points en course laissant Liverpool puis Tottenham revenir dans le coup.

Mais rien n'est joué et les deux Manchester sont encore à quelques points seulement du haut de classement. En somme : la saison est ouverte et il sera difficile de prédire le futur champion.

Après des débuts peu convainquants, José Mourinho et ses Spurs vont mieux cette saison et sont même leaders aujourd'hui aux côtés de Liverpool. Le club de Toby Alderweireld court derrière un titre de champion depuis bien longtemps (1961) et suite aux récentes performances des Spurs, notamment face à Manchester United et City, les supporters semblent y croire.

"Siéger en tête du championnat suite à ce résultat est une chose positive", confiait José Mourinho après le nul face à Chelsea. "La meilleure chose que je retiens de ce match, c'est que le vestiaire n'est pas satisfait, nous ne sommes pas contents. Pour moi, c'est fantastique, c'est un changement complet de mentalité."

Pour ce qui est des ambitions de titre pour Tottenham, le 'Mou' a répondu avec une déclaration dont lui seul à le secret : "Nous ne sommes même pas dans la course (au titre, ndlr), donc nous ne sommes pas un cheval de course. Nous ne sommes qu'un poney", déclarait l'habile technicien.