Sami Lahssaini taille patron: "L'Union se voyait déjà champion, on avait la rage"

Le RFC Seraing a sorti une prestation 5 étoiles ce dimanche pour venir à bout de l'Union. En équipe, avec du caractère dans les duels, les Métallos ont fait la bonne opération du week-end.

Si on se base sur le nombre d'occasions lors de la rencontre entre Seraing et l'Union, on aurait tendance à dire que la rencontre n'a pas été spectaculaire. Cependant, c'est un vrai match au sommet qui s'est joué au Pairay. Sami Lahssaini, le milieu de terrain des Métallos, analyse la rencontre de son équipe.

"On a commencé en subissant un peu, mais avec un peu de chance on a ouvert le score. Ensuite, on a joué en équipe, avec un bloc bas. On fait la bonne opération: on revient sur l'Union et on met de la distance derrière nous. En plus, tout le monde ne voyait que l'Union mais on a montré qui nous étions".

De quoi réveiller les ambitions des Métallos: "L'objectif il a changé depuis quelques semaines. On veut les gêner jusqu'au bout. A l'Union, ils pensaient qu'ils étaient déjà champions. Nous voulions en plus prendre notre revanche par rapport au match aller."

Il est clair qu'en cas de victoire l'Union aurait eu 10 points d'avance. Mais les hommes de Grosjean et de Ferrera en ont décidé autrement.