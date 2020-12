Charles De Ketelaer, le nouveau Golden Boy de la Belgique: "Si Martinez reprend Verschaeren, alors De Ketelaer doit aller à l'Euro"

Charles De Ketelaere a crevé l'écran lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Zénith.

Quand un jeune de 19 ans porte son club sur ses épaules et lui permet de continuer son aventure européenne, c'est toujours spécial. "Surtout de la manière dont il joue", nous confie Mo Messoudi, l'ancien joueur du Beerschot. "Il a une maturité incroyable pour son âge. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de notre compétition et il a le potentiel pour devenir encore meilleur. Il a joué à plusieurs positions et à chaque fois il a eu la bonne mentalité. Il peut grandir dans sa meilleure position".

Et quelle est sa position?

"Je pense que c'est celle de Vanaken. Mais cela, c'est pour le futur. Il doit surtout accumuler les titularisations pour continuer sa progression, mais à terme il pourrait reprendre le rôle de Vanaken. Il peurt même jouer à ses côtés."

Quelle est sa plus grande qualité?

"Il a beaucoup d'intelligence footballistique. Lors de ses interviews il est encore léger et timide, mais sur le terrain c'est un guerrier avec des qualités. Quand je vois certaines de ses actions contre le Zénith... pour ses coéquipiers c'est plus simple, il joue d'ailleurs tout le temps simplement".

Le Club a dépense près de 14 millions pour ses attaquants, mais c'est Charles qui joue...

"Pour le moment, c'est le meilleur choix, et Clement a dû se convaincre de le faire. Il a moins de problème avec ses contrôles de balle, contrairement à Krmencik. Il sait toujours où il doit se placer, il arrive au bon moment, avec le bon timing, il lit l'action et sait quand il doit donner son ballon. Sa discipline défensive est aussi fantastique. Il a vraiment tout pour réussir".

Vincent Kompany parle toujours des talents d'Anderlecht, mais est-ce que De Ketelaere est plus avancé?

"Je dirais que sur le plan de l'intelligence footballistique, il a une énorme avance sur des jeunes comme Verschaeren ou Amuzu. Il est aussi plus constant. Avec lui il n'y a pas une semaine où il est bon et une autre où il ne l'est pas. Il est bon chaque semaine"

Verschaeren est repris à chaque fois par Martinez, est-ce que cela doit être le cas pour De Ketelaer?

"L'Euro est encore loin, mais s'il conserve ce niveau, il doit aussi être dans la sélection. Sa polyvalence est aussi un atout. Si Verchaeren est sélectionné à chaque fois, alors De Ketelaere doit aller à l'Euro".

Vous attendez beaucoup de lui?

"Oui, c'est le futur des Diables Rouges, je n'en ai pas le moindre doute".