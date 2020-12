Bruges tête de série en Europa League?

Le Club de Bruges est donc reversé en Europa League, où un nouveau défi attend les hommes de Philippe Clement.

Le Club de Bruges est donc éliminé de la Ligue des Champions et poursuivra sa campagne européenne en Europa League. Avec ses huits points au compteur, les Brugeois sont assurés d'être parmi les têtes de série.

En effet, les huit équipes qui "tombent" de la Ligue des Champions sont classées en deux groupes: les quatre meilleurs qui sont tête de série, et les autres qui forcément ne le seront pas.

Avec ses huits points, Bruges est assuré de terminer au moins devant Kiev, Krasnodar, et troisième du groupe C (Marseille ou Olympiakos, qui n'ont que 3 points avant leur match de ce mercredi soir) mais aussi devant le perdant de la rencontre entre l'Atlético Madrid (6 points) et le Lokomotiv Moscou (3 points).

Cette position de tête de série permettra à Bruges d'éviter les vainqueurs de poule de l'Europa League (La Roma, Arsenal, Villarreal) mais aussi de jouer le match retour à domicile.