Pro League : vers une saison supplémentaire à 18 équipes ?

La crise sanitaire a chamboulé la JPL, passée de 16 à 18 équipes exceptionnellement, mais qui devrait repasser à 16 équipes.

Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL ont été les grands gagnants de ce format à 18 équipes. Les deux dernières citées ont finalement été promues ensemble et Waasland-Beveren a évité la relégation.

Et à la fin de l'année prochaine, la JPL retournera au format que l'on connait avec 16 clubs et des PO à part entière. Cela signifie qu'il devrait y avoir trois équipes reléguées. Cependant, il semble que la Ligue Pro reportera cela d'un an.

En effet, Het Nieuwsblad rapporte que la Pro League devrait voter lundi prochain pour prolonger le format à 18 clubs d'une saison.

La raison évoquée ? La situation financière précaire dans laquelle pourraient se trouver les trois relégués après la saison suivante. Ainsi, les clubs disposeraient d'une année supplémentaire pour s'armer financièrement.