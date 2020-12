Voici notre équipe type de la quinzième journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières ce week-end.

Gardien

Le jeune Rémy Descamps a été l'auteur d'une bonne prestation contre Courtrai. De bons arrêts, et surtout un penalty arrêté. Une clean-sheet qui permet aux Zèbres de prendre un point. Bodart et Defourny ont également été très bons ce week-end.

Défenseurs

Nous avons privilégié une défense à trois cette semaine. Wuytens devient intraitable à Waasland-Beveren depuis quelques semaines maintenant et cela a permis de marquer beaucoup de points, tandis que Munoz est devenu l'un des patrons du KRC Genk. Sandy Walsh a marqué le but de l'égalisation au Standard de Liège.

Milieux

Stef Peeters monte en puissance du côté d'Eupen et a encore été très bon au Beerschot. Xavier Mercier a été la plaque tournante d'OHL et a bien servi Sowah et Henry. D'Arpino est la force silencieuse du KV Ostende, que l'AA Gand a réussi à limiter avec un très bon travail de perturbation.

Attaquants

Onuachu a de nouveau planté deux roses tandis que Lang a de nouveau lui aussi été déterminant avec le Club de Bruges. Gianno Bruno a marqué contre Anderlecht. Et Koita vient de marquer quatre buts en trois matchs avec Waaslans-Beveren.