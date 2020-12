Pro League : nouvelle réglementation pour les changements en 2021 ?

Plus de changements par match. C'est ce que réclament certains clubs de D1A. Ce lundi, lors de son Conseil d'Administration, la Pro League devrait étudier la possibilité de passer à une réglementation autorisant 5 rotations par rencontre.

La deuxième partie de saison pourrait bien ne pas ressembler à la première. Alors qu'elle avait initialement écarté la possibilité de recourir à cinq changements par match en 2020/2021, la Pro League pourrait faire marche arrière. D'après les informations du quotidien Le Soir, la question du nombre de changements autorisés par rencontre reviendra sur la table du Conseil d'Administration prévu lundi prochain.

Selon le média francophone, il s'agirait d'une demande portée par le Club de Bruges et l'Antwerp, deux formations qui poursuivront leur parcours en Coupe d'Europe en 2021. Ce projet serait également soutenu par les membres du G5, à savoir les cinq clubs les plus puissants de Belgique (Anderlecht, le Standard, La Gantoise, Genk et le FC Bruges).

Pour rappel, contrairement à plusieurs autres pays d'Europe, la Belgique avait choisi de conserver le modèle initial des trois changements maximum par match, plutôt que d'adhérer à celui des cinq, mis en place en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, avec les nombreuses plaintes formulées par les joueurs et par les staffs techniques depuis août, la Pro League pourrait bien revenir sur sa décision...