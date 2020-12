Pas de retour à Charleroi: six absents pour le déplacement au Stayen

Karim Belhocine sera encore privé de nombreux éléments pour le déplacement dans le Limbourg.

Après le partage concédé contre Courtrai, lundi, le Sporting de Charleroi se déplace sur le synthétique du STVV ce samedi. Une rencontre que manquera à nouveau Kaveh Rezaei, déjà absent lundi dernier. Jon Flanagan, Ivan Goranov, Lukasz Teodorczyk et Cristophe Diandy ne sont pas encore prêts non plus. Marco Ilaimaharitra purgera, pour sa part, le premier de ses cinq matchs de suspension.

Objectif clair, néanmoins, pour les hommes de Karim Belhocine: gagner. Le Sporting de Charleroi reste en effet sur une série de cinq matchs sans victoire et doit absolument engranger des unités pour espérer rester dans la course aux playoffs 1.