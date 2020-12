Trois cas de Covid-19 supplémentaires à Malines

Le Covid-19 s'invite aussi à Malines, mais on est encore loin d'un éventuel report de match.

La semaine dernière, Joachim Van Damme et trois membres du staff des avaient été testés positifs au coronavirus et mis en quarantaine, aujourd'hui, le Kavé annonce trois cas supplémentaires. Un joueur et deux membres du staff ont été testés positifs, ils vont donc à leur tour observer une quarantaine d'une semaine.

Mais il y a encore des doutes sur le test positif du joueur qui pourrait avoir des anticorps dans son sang. Tous les joueurs et le staff seront à nouveaux testés mardi, en prévision du match de jeudi contre le Club de Bruges.