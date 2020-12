Noa Lang revient sur son arrivée au Club de Bruges : "Au début, je ne voulais pas aller en Belgique"

Le Néerlandais ne cesse de monter en puissance au Club de Bruges et cela n'est pas passé inaperçu chez nos voisins bataves.

Noa Lang est vite devenu indispensable au Club de Bruges. Le Néerlandais a déjà marqué trois buts et distillé deux passes décisives en huit matchs de championnat. Sans oublier le but contre le Zenit et le caviar à la Lazio en Ligue des champions. Le jeune ailier est vite devenu l'un des chouchous des fans de Bruges en quelques mois seulement. Cependant, un transfert chez les Blauw en Zwart l'été dernier ne l'emballait pas trop. Il ne voulait même pas quitter l'Ajax.

"Au début, je ne voulais pas aller en Belgique", a lâché Noa Lang lors d'un entretien au magazine Voetbal International dans lequel il est revenu sur son arrivée au Club de Bruges. "Si je voulais jouer davantage, je devais prendre la place de Dusan Tadic dans le onze", m'a-t-on dit. "La seule chose que j'avais en tête était de rester et me battre pour ma place àl'Ajax", dit Lang. "Honnêtement ? Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'intérêt du Club de Bruges, j'ai dit non. Je ne voulais pas aller en Belgique", a confié le joueur âgé de 21 ans.

Après une conversation informelle à Bruges, il a changé d'avis. "J'ai immédiatement ressenti une grosse envie. Ils savaient tout de moi et se sont donnés beaucoup de mal pour me récupérer. Ils avaient étudié le footballeur et l'être humain. De plus, il y avait un plan. Après cette conversation, j'ai reçu des messages pendant des jours. Du coach, du président, de tout le monde. "Le numéro dix est prêt" et "Nous avons besoin de vous". Puis j'ai dit : "Rappelez les autres clubs. Je vais au Club", a conclu Lang.