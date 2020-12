Zlatan Ibrahimovic s'est vu attribuer le plus beau but de l'histoire marqué en MLS

Auteur d'un lob sublime en mars 2018 avec les Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic s'est vu attribuer ce jeudi le plus beau but de l'histoire marqué en MLS, à l'issue d'un vote organisé auprès des supporters par la Ligue nord-américaine, à l'occasion de son 25e anniversaire.

Remember where you were when Zlatan did this?!? 🔥💥👀@Ibra_official's stunner in his MLS debut has been voted 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋 presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1