Benjamin Lambot se sent vivant en Inde : "J'avais envie de jouer"

Sans contrat après sa bonne saison à Chypre, le Belge âgé de 33 ans a décidé de partir à nouveau à l'aventure. Mais cette fois-ci, il a quitté le Vieux Continent pour poser ses valises en Inde à NorthEast United.

Sur une voie de garage après un bon exercice du côté de Nea Salamis à Chypre, Benjamin Lambot est revenu en Belgique. "Je me plaisais bien là-bas mais le Covid-19 a chamboulé les plans du club, du football en général et je n'ai donc pas été prolongé. Je n'ai pas reçu d'offres cet été puis NorthEast United est venu frapper à la porte. Nous avons rapidement trouvé un accord et mon envie de jouer m'a poussé à venir ici, ma troisième expérience à l'étranger après l'Azerbaïdjan et Chypre. J'ai signé un contrat de six mois", nous confie le défenseur central du club indien.

Arrivé en Inde fin octobre, l'ancien capitaine du Cercle de Bruges a dû observer une quarantaine avant de pouvoir s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. "Le voyage a été long puis je suis resté 14 jours en quarantaine dans ma chambre d'hôtel. J'avais reçu un programme physique pour me maintenir en forme. Ce fut la délivrance après 15 jours", souligne le joueur âgé de 33 ans qui s'est vite adapté à son nouveau championnat.

"Une ligue où le jeu est direct en fait, il y a beaucoup d'intensité. Il ne faut pas oublier la chaleur et l'humidité, il fait étouffant. Néanmoins, je me suis vite adapté et l'ambiance qui règne au sein de l'équipe est vraiment bonne. C'est véritablement une belle expérience et j'apprends encore des choses à 33 ans. Je fais partie des capitaines de cette équipe ; j'essaie aussi de partager ce que j'ai appris et je tente d'apporter cette grinta", ajoute l'ancien joueur de l'Antwerp et de Tubize.

Le championnat indien se déroule d'octobre à janvier et en raison de la crise sanitaire, tous les matchs se jouent à Goa. Aucun déplacement pour les joueurs qui sont à l'hôtel. "Il n'y a que quatre mois de compétition mais avec un match de championnat tous les jours. Nous ne bougeons donc pas de Goa, nous ne parcourons pas le pays. Mais je suis venu ici pour jouer et non visiter. Un joueur qui joue, il est vivant. J'ai fait de gros sacrifices pour venir évoluer en Inde, ma famille est restée en Belgique et parfois ce n'est pas évident d'être aussi loin d'eux", martèle le joueur de NorthEast United.

Le natif d'Etterbeek veut réaliser un bel exercice avant de revenir en Belgique. "Nous visons le Top 4, synonyme de Playoffs. Ensuite, il y a une demi-finale (aller-retour) et une finale. Nous avons les capacités d'y parvenir. Ensuite, je rentre en Belgique début avril. Je veux prouver que j'ai encore le niveau. Mon objectif, c'est de retrouver la D1B et d'être auprès de ma famille", a conclu Benjamin Lambot.