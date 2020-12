La Sociedad, sans Januzaj, coince, l'Atletico seul en tête

La Real Sociedad abandonne son fauteuil de leader et pourrait glisser à la troisième place de Liga à l'issue du week-end.

Le coup de moins bien de la Real Sociedad se confirme en Espagne. Solide leader de Liga jusque-là, mais battus au Barça mercredi, les Basques ont encaissé leur deuxième défaite consécutive, samedi soir à Levante.

La partie avait pourtant bien commencé pour le club d'Adnan Januzaj, blessé et donc absent, qui avait ouvert la marque grâce à Alexander Isak. Mais Roger Marti a égalisé six minutes plus tard et la Sociedad n'a jamais su repasser devant.

Pire! Au bon endroit, Jorge de Frutos crucifiait les Basques à la 87e minute. Une victoire (2-1) qui permet à Levante de sortir de la zone rouge et qui offre la première place du championnat à l'Atletico. Si le Real s'impose à Eibar, dimanche soir, les Basques reculeront même à la troisième place.