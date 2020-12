Action de Noël de la Pro League : le maillot d'un joueur de l'Antwerp en tête des enchères

Avec une valeur de 675 euros, le maillot de Jordan Lukaku est, à l'heure actuelle, la plus grosse enchère de l'action de Noël de la Pro League. Un événement caritatif annuel dont les bénéfices sont reversés à Younited Belgium, partenaire social de la Pro League.

Plusieurs maillots sont donc à gagner mais d'autres prix ont également été mis en jeu : une rencontre avec Roberto Martinez, des maillots signés par les joueurs de Dortmund...

Les maillots dédicacés sont mis aux enchères sur le site www.matchwornshirt.com/proleague. Les enchères pour les maillots de D1B se terminent le 27 décembre à 21h. Pour tous les autres objets, la fin est prévue le 30 décembre à 21h.

Update sur l'action de Noël !



Pour le moment, le maillot de @J_Lukaku94 est le plus populaire ! @ClintonMata19 et @de_laet_r sont sur ses talons.



Faites une offre via https://t.co/zIyRM4baIl et soutenez @YounitedBelgium ! pic.twitter.com/i7A7Eyfaj0