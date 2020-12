Le top 100 des meilleurs footballeurs du monde selon The Guardian: avec cinq Diables Rouges

Chaque année le quotidien britannique compose son top 100 et c'est, sans surprise, Robert Lewandowski qui trône en tête de ce classement mondial cette année.

L'attaquant polonais du Bayern devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et le premier Diable Rouge, Kevin De Bruyne, s'installe à la quatrième place, juste devant Sadio Mané. Un autre Diable Rouge figure dans le top 20: Romelu Lukaku (19e) qui a vécu une année pleine avec l'Inter.

Il faut redescendre un peu pour trouver trace des autres Diables de la liste: Thibaut Courtois occupe la 46e place et il est le quatrième gardien derrière Manuel Neuer (15e), Alisson (26e) et Jan Oblak (28e). L

es deux derniers joueurs belges membres des 100 meilleurs joueurs du monde ne sont autre qu'Eden Hazard et Dries Mertens. Le Brainois dégringole au 83e rang, alors qu'il occupait la 14e position l'an dernier et la 7e en 2018. Le Louvaniste pointe juste derrière son compatriote, à la 84e place et complète le contingent belge de ce top 100 annuel.