Premier contrat pro pour un jeune Courtraisien

Il avait rejoint le noyau d'Yves Vanderhaeghe en début de saison, il peut désormais s'appuyer sur un contrat professionnel.

L'année 2020 se termine en beauté pour Yani Van Den Bossche à Courtrai. Le jeune ailier de 19 ans a, comme le confirme son club, signé son premier contrat professionnel avec le KVK: il est désormais lié à son club formateur jusqu'au 30 juin 2022.

Yani Van Den Bossche s'entraîne avec le noyau A depuis le début de la saison et il a déjà eu l'occasion de faire ses premières armes en Pro League: il a participé à cinq rencontres et avait même trouvé l'ouverture dans le derby contre Zulte Waregem. Mais son but avait été annulé par le VAR. Il aura désormais plusieurs mois pour tenter d'ouvrir son compteur.