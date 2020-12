José Mourinho se tourne vers Leipzig

José Mourinho aimerait renforcer son milieu de terrain avec un joueur de Leipzig.

Actuellement 6e au classement de la Premier League, Tottenham compte se renforcer lors de ce mercato d'hiver en janvier pour se mêler à la course au titre. Avec cette idée en tête, l'entraîneur des Spurs José Mourinho a affiché son envie de recruter un milieu de terrain capable d'avoir un impact dans la zone de vérité.

Selon les informations du tabloïd britannique The Daily Mail ce vendredi, le technicien portugais a désigné le joueur de Leipzig Marcel Sabitzer (26 ans, 9 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) comme sa priorité. Cependant, ce dossier reste très complexe. En effet, le club allemand n'aura probablement pas l'intention de laisser partir l'Autrichien en cours de saison. De plus, son prix, estimé à 50 millions d'euros, représente un obstacle majeur.