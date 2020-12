Zlatan Ibrahimovic revient sur sa quarantaine liée au Covid-19 : "Je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs"

Le géant suédois revient notamment sur la période où il a été placé en quarantaine à cause du coronavirus.

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic est notamment revenu sur la période durant laquelle il a été placé en quarantaine à cause du coronavirus à la fin du mois de septembre. "Bien sûr que j'étais inquiet", explique l'attaquant du Milan AC. "Quand cela m'est arrivé au début, j'étais assez calme, presque intrigué, eh bien, je veux voir ce qu'est ce Covid. Il a frappé le monde entier, une grande tragédie, maintenant ça m'est venu. J'étais chez moi à attendre, à voir ce qui se passe. Maux de tête, pas très forts mais ennuyeux, une chose difficile. J'ai aussi perdu un peu le goût aussi", a expliqué le Suédois avant de poursuivre.



"Et j'étais là tout le temps, à la maison, énervé, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bien m'entraîner. Rester immobile, c'est terrible. À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devient mental. Vous vous regardez et imaginez tous les maux sur vous, même ceux que vous n'avez pas. Vous avez une douleur pour ce que vous ressentez et pour ce que vous pensez ressentir", a confié Ibracadabra.