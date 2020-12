L'année 2020 se termine mal pour Lionel Messi: la Barça annonce sa blessure

Lionel Messi va terminer une catastrophique année 2020 à l'infirmerie. Le FC Barcelone a communiqué ce dimanche à propos de son Argentin, expliquant qu'il était blessé à la cheville droite.

C'est donc la raison principale de son absence pour la rencontre de cette semaine. Les Catalans, à la recherche de points pour revenir dans la course au titre, recevront Eibar ce 29/12. Le capitaine reviendra à l'entraînement juste après cette confrontation.

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

