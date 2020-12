Zlatan Ibrahimovic dévoile son onze de rêve

Au cours de sa très longue et riche carrière, le géant suédois âgé de 39 ans aura côtoyé les plus grands joueurs de son époque.

Zlatan Ibrahimovic a composé son onze de rêve dans lequel il aligne de nombreux joueurs avec qui il a joué, lors d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport.

Le Suédois aligne Buffon dans les buts et une défense composée de Cafu, Nesta, Cannavaro et Maxwell, son grand ami de l'Ajax, de l'Inter ou encore du PSG. Au milieu de terrain, le buteur âgé de 39 ans associe Nedved à Patrick Vieira et Xavi.

Zidane est titulaire en tant que numéro dix derrière un duo composé de Maradona et Ronaldo le Brésilien. Que du beau monde !