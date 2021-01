🎥 Un assist, un but: Romelu Lukaku tire l'Inter vers le haut, puis sort sur blessure

Romelu Lukaku débute la nouvelle année comme il avait terminé la précédente: en mettant l'Inter Milan sur le chemin de la victoire. Seule fausse note: le Diable Rouge est sorti sur blessure à 15 minutes du terme.

L'Inter a ramé pour se débarrasser de Crotone, dimanche après-midi, à domicile. L'avant-dernier de Serie A aura longtemps tenu tête aux Nerazzurri, mais l'Inter a fini par émerger physiquement en seconde période. Avec un duo de choc pour mettre les Milanais sur la voie du succès: Romelu Lukaku, à la fois buteur et passeur et impliqué sur les quatre premiers buts milanais. Et Lautaro Martinez, auteur d'un triplé.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour l'équipe d'Antonio Conte, menée après sept minutes de jeu, suite à un coup de tête imparable de Niccola Zanellato. Et l'Inter a même été accroché jusqu'à la pause: Vladimir Golemic a égalisé juste avant le repos.

L'Inter passe en tête

Mais les Milanais ont fini par faire la différence en seconde période et, après Martinez et Lukaku, c'est Achraf Hakimi qui a ponctué le festival bleu et noir (6-2). Seule fausse note de cet après-midi pour Antiono Conte, la blessure de Romelu Lukaku, qui est sorti en se tenant la cuisse, mais qui ne semblait pas trop inquiet au moment de prendre place sur le banc pour assister à la fin de la rencontre.

Il faudra sans doute attendre pour avoir des nouvelles de l'attaquant belge. Mais, en attendant, l'Inter (36 points) s'installe aux commandes de la Serie A. L'AC Milan (34 points) aura toutefois l'occasion de reprendre le fauteuil de leader, dimanche soir, en cas de succès à Benevento.