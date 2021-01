Victor Osimhen présente ses excuses après avoir contracté le Covid-19 au Nigeria

Victor Osimhen a été testé positif au coronavirus après avoir passé ses vacances au Nigeria cet hiver. Le buteur du Napoli a présenté ses excuses.

Victor Osimhen (22 ans) est rentré au Nigeria cet hiver pour y passer les fêtes et y célébrer son anniversaire (29 décembre), mais a ensuite été contrôlé positif au Covid-19 à son retour en Italie. Un contre-temps qui fait tache alors que le joueur est absent depuis un mois et demi en raison d'une blessure à l'épaule. Et même si Osimhen avait été autorisé par le Napoli pour ce voyage, il a tenu à s'excuser auprès des supporters et de ses équipiers pour son imprudence.

"J'ai fait une erreur en rentrant au Nigeria à ce moment et en participant à une fête surprise (pour son anniversaire, nda) sans comprendre la gravité de ce que je faisais", regrette Osimhen via les réseaux sociaux. "Je m'excuse auprès des supporters, du club et de mes équipiers".