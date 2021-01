Manchester United: un ancien de la maison nouvel adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer

Darren Flecther intègre le staff de l'équipe A de Manchester United. C'est ce que vient d'annoncer le club mancunien. L'ancien international écossais, retraité depuis le début d'année 2020, était déjà en poste à Manchester United, où il entraînait les U16 depuis le mois d'octobre.

En tant que joueur, Darren Fletcher a passé la majorité de sa carrière à Old Trafford. Il était arrivé à Manchester à 16 ans et y est resté 15 ans. Il a notamment remporté cinq titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions avec les Red Devils.

