Soulier d'Or: deux Carolos et un Rouche ont reçu un point

Dans une semaine, le Soulier d'Or 2020 sera décerné et pour la première fois le classement sera divulgué petit à petit. Ce mercredi, les joueurs qui ont reçu un point et qui sont donc classé de la 41ème à la 31ème position.

Ces joueurs ont récolté un point et occupent ces positions. On peut y retrouver quelques beaux noms de notre championnat. Le Brugeois Noa Lang, arrivé en octobre, fait partie de cette liste tout comme les Anderlechtois Albert Sambi Lokonga et Joakim Maehle, parti depuis à l'Atalanta.

Les autres joueurs qui ont un point sont Hjuslager, Bodart, Heynen, Hubert, Fall, Busi, Frey et Da costa. Le Soulier d'Or 2020 sera décerné le 13 janvier prochain à Anvers.