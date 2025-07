Le Club de Bruges vise un montant historique pour Jashari : mais qui détient le record aujourd'hui ?

L’AC Milan veut accélérer le dossier Ardon Jashari et a transmis une offre qui, avec les bonus, atteindrait environ 38 millions d’euros. Mais le Club de Bruges n’en veut pas pour l’instant.

Les dirigeants brugeois sont convaincus qu’un autre club pourra ou voudra mettre au moins 40 millions sur la table pour le joueur. Ils estiment donc qu’ils ne sont pas obligés de vendre et se sentent en position de force.

🚨‼ AC Milan have no plans to raise their bid for Ardon Jashari. 🇨🇭



The 🇮🇹 club feels it has already gone as far as it can, and hopes the player's push, combined with Club Brugge's move for his replacement, will help lower demands in the coming days.



